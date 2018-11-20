انستغرام تبدأ بازالة كل ما هو مزيف على تطبيقها

أعلنت شبكة التواصل المصور انستغرام في منشور لها عبر مدونتها الرسمية على الويب، بانها ستبدأ رسمياً واعتباراً من اليوم بمحاربة وازالة كل ما هو مزيف على منصتها.

واشارت انستغرام بانها ستبدأ فعلياً بازالة كل الاعجابات والمتابعات والتعليقات المزيفة، وخاصه تلك الحسابات التي تقوم بشراء متابعين غير حقيقية على امل زيادة متابعة حساباتهم الشخصية.

وتضيف Instagram انها في الاونة الاخيرة اكتشفت العديد من الحسابات التي تقوم باستخدام تطبيقات طرف ثالث خارجية لزيادة المتابعين، ومن اجل محاربة وعدم تفشي مثل هذه التطبيقات وغيرها من الحسابات والتعليقات المزيفة قامت الشركة بإنشاء أدوات الإشراف على التعلُم بالآلات التي تساعد على تحديد الحسابات التي تستخدم هذه الخدمات وإزالة الإعجابات والمتابعات والتعليقات تلقائيًا. سيتم إعلام أي حسابات تم تحديدها على أنها تستخدم تطبيقات تابعة لجهات خارجية لزيادة شعبية داخل انستغقرام أنه قد تمت إزالة الإعجابات الوهمية.

كما اشارت Instagram بانه سيتم أيضًا مطالبت الحسابات التي تقوم انتهاك اي من المعايير بتغيير كلمة المرور، في حالة اختراق تطبيقات الجهات الخارجية لأمان حساباتهم.