تحذير.. لهذه الأسباب لا تسترخصوا عند شراء شاحن الهاتف!

تشكّل الأجهزة الإلكترونية الرخيصة التي تباع عبر الإنترنت، مثل الشواحن، خطورة على المستخدم، فضلا عن تشويشها على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بحسب ما حذرت وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية.

وحذّر الخبراء من أن استعمال شاحن غير مناسب مع الهاتف الذكي قد يتسبب في نشوب حريق بالمنزل أو يؤدي إلى قفلة كهربائية، مشيرين إلى أنّ الحاسوب اللوحي غير المزود بحماية ضد السخونة المفرطة قد يسخن بشدة ويتسبب في نشوب حريق أو ينفجر في أسوأ الحالات.

وعليه، نصح الخبراء بأن يقتصر التشغيل على الأجهزة التي تحمل علامة سي أي CE.

ودعا الخبراء المستخدم إلى مقارنة الأسعار بين المنافسين، قائلين إنّه ينبغئ ألاّ يكون الفرق بينها كبيراً. وفي حال الشك يتوجب الاستفسار من البائع عن المنتج، فعادة ما تلتزم المتاجر ذات السمعة الجيدة بالرد على العميل بسرعة، بحسب ما أكّد الخبراء.