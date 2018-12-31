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تكنولوجيا

هاتف رخيص”من “هواوي”.. لن تتخيلوا ما هو سعره!

المصدر: وكالات 0

أطلقت شركة “هواوي” الصينية، هاتفها الاقتصادي “واي 7 برو”، في السوق الفيتنامية، بسعر يبلغ 169 دولار أميركي، على أن يُطرح في أسواق أخرى لاحقاً.

وتتميز مواصفات الهاتف بشاشة عرض منحنية قياس 6.2 إنشات عالية الدقة، ويدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائية 3 جيغابايت مع سعة تخزين تصل إلى 32 جيغابايت قابلة للزيادة بفضل بطاقة “micro SD” لتصل إلى 512 جيغابايت.

ويعمل “واي 7 برو” بنظام التشغيل آندرويد 8.1، كما يدمج بطارية سعة 4 آلاف ميلي آمبير/ ساعة.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير في الهاتف، فقد زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع ضوء LED.

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