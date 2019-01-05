تحدّي “Bird Box” يغزو الانترنت.. و”نيتفليكس” تحذر!

تواصل “التحديات” الانتشار بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في أوساط الشباب. وفي آخر فصولها، تحدّي “Bird Box” حيث يقوم الأشخاص بأداء بعض الأفعال وهم معصوبي الأعين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأشخاص يقومون ببعض الأعمال مثل حلاقة الشعر، أو الاستحمام، مع وضع عصابة على أعينهم.

من جهتها، حذرت شركة “نتفيلكس” من هذا التحدي، الذي انتشر إثر عرضها فيلم “Bird Box”.

وقالت نتفيلكس:”نرجوكم ألا تؤذوا أنفسكم، نحن لا نعلم كيف بدأ هذا ونحن نقدر هذا الحب، لكن الولد والبنت لديهم أمنية واحدة في 2019: ألا يتعرض أحد للأذى وينتهي به المطاف في المستشفى”.

ويحكي الفيلم عن أم وطفلين يضطرون لارتداء عصابات على أعينهم، لحمايتهم من فيروس منتشر في الكرة الأرضية، وعليهم ألا يروا أى شيء حتى يظلوا أحياء.