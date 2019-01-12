إحذروا.. استخدام فيسبوك وانستغرام يؤدي للاكتئاب

أظهر بحث جديد أن استخدام شبكتي التواصل الإجتماعى فيسبوك وانستغرام يؤدي إلى شعور الإنسان بسلوكيات اجتماعية متعلقة بالاضطراب الاكتئابي الرئيسي، نتيجة شعور المستخدمين بأن هناك آخرين يعيشون حياتهم أفضل منهم، وذلك وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 500 من المراهقين الذين يستخدمون بنشاط كل من فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات.



ووفقا لما نشره موقع TOI الهندي، فقد حدد فريق من جامعة تكساس الحكومية، 5 عوامل رئيسية لشبكات التواصل الإجتماعي المتعلقة بالاضطراب الاكتئابي المستمر، ووجدت الدراسة التي نشرت فى دورية الأبحاث البيولوجية التطبيقية أن المشاركين الذين يتبعون أكثر من 300 حساب في تويتر كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الاضطراب الاكتئابي المستمر، كما ترتبط أيضًا المشاركة في السلوكيات السلبية لوسائط التواصل الاجتماعى باحتمالية أعلى لوجود الاضطراب الاكتئابي المستمر، فى حين أن الدراسة تبرز سلوكيات شبكات التواصل الإجتماعي التى ترتبط مع الاكتئاب الشديد.

فيما قالت “كريستا هوارد”، من جامعة ولاية تكساس:”من المهم أن ندرك أن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الإيجابية، بما في ذلك تعزيز الدعم الاجتماعي، إذ انها مفتاح لتطوير الوعي حول الكيفية التي تستخدم حاليا وسائل الاعلام الاجتماعية، وتحديد ما هي التغييرات يمكن أن يتم من خلالها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من السلوكيات المرتبطة بالضيق النفسي.”