هل تعاني من تجاهل ابنك المراهق لرسائلك؟حمّل هذا التطبيق!

في ظل معاناة الأهل جراء امتناع أولادهم المراهقين عن الرد على رسائلهم، وجد أب بريطاني حلاً لهذه المشكلة.

وفي التفاصيل أنّ نيك هربرت، وهو من المملكة المتحدة، أنشأ تطبيقا للهاتف الذكي ليجبر ابنه المراهق على الرد على رسائله.

ويتيح تطبيق “ريبلاي أي.أس.أي.بي” (ReplayASAP) لك التواصل مع الأشخاص الذين اتصلت بهم، وبمجرد إرسال رسالة إلى ابنك المراهق، ستظهر على هاتفه وتُحدث ضوضاء لا تتوقف حتى يتفاعل معها، ولو كان الهاتف على الوضع الصامت، ثم يتم إبلاغ المرسل بمجرد قراءة المستلم للرسالة، مما يمنح الوالدين راحة البال أو على الأقل يسمح لهما بمعرفة إن كان الولد يتجنب الرد عليهما.



يُشار إلى أنّ التطبيق يعمل حاليا على نظام أندرويد، حيث تم تنزيله 75 ألف مرة.