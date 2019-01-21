تحديث مفاجئ من واتساب

في خبر قد يعتبر محزناً بالنسبة للعديد من “مدمني” إرسال الصور والأخبار عبر واتساب، أعلن تطبيق التراسل الأشهر، أنه سيخفض عدد المستخدمين، الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم إلى 5 فقط.

وقال مسؤولو شركة واتساب الاثنين إن خدمة التراسل الفوري التابعة للشركة سوف تجعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم بـ 5 فقط، وذلك في محاولة من الشركة، المملوكة لشركة فيسبوك، لمحاربة “التضليل والإشاعات”.

وأوضحت فيكتوريا جراند، نائبة رئيس السياسة والاتصالات في واتساب، خلال حدث أُقيم في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا: “سنفرض خمسة رسائل كحد أقصى في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم”.

يذكر أنه في السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه الرسائل إلى 20 فردًا أو مجموعة.

كما يُشار إلى أن توسيع إطلاق خاصية الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم في جميع أنحاء العالم، يأتي بعد نحو 6 أشهر من بدء تنفيذه في الهند بعد انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى أعمال قتل ومحاولة القتل العمد دون وجه حق.

وتحاول خدمة واتساب، التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم، العثور على طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، في أعقاب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار المزيفة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو خارج السياق، والخدع الصوتية، بدون أي طريقة للتأكد من مصدرها أو طريق وصولها.

ويسمح التشفير الشامل للتطبيق لمئات من المستخدمين بتبادل النصوص والصور والفيديو خارج نطاق مدققي الحقائق المستقلين أو حتى منصة واتساب نفسها.

وتعتزم خدمة واتساب تفعيل الحد الأقصى الجديد اعتبارًا من الاثنين، على أن تكون البداية من مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد ثم لنظام آي أو إس.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب من متجر بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي هواتف آيفون.