حفاظًا على خصوصيتكم.. “واتساب” يُتيح قفلاً!

قد تحاولون، لأسباب عديدة، الحفاظ على خصوصيتكم، من خلال عدم السماح لأحد بالدخول إلى تطبيق “واتساب” على جهازكم، لذا قرّر تطبيق التراسل الفوري مساعدة المستخدم في تحقيق هذه الغاية.

وأضاف “واتساب” القدرة على قفل التطبيق على أجهزة iOS، ويمكن لتحقيق ذلك استخدام مستشعر بصمة الأصابع Touch ID أو نظام التعرف على الوجوه Face ID.



وبحسب موقع مجلة “فوربس”، تعمل هذه الميزة فقط مع التطبيق ككل وليس في مجموعات الدردشة الفردية.

ويمكن للمستخدم تعيين هذه الميزة عن طريق ترقية “واتساب” إلى الإصدار 2.19.20. بعدها يكفي فتح الإعدادات، ثم الذهاب إلى “الحساب”، ثم “الخصوصية”، ثم إلى قفل الشاشة.

وستواصل إشعارات “واتساب” الظهور من شاشة القفل، ويمكن الاستفادة من ميزات الرد السريع بالضغط على الإشعار، لكن التطبيق لن يكون متاحاً إلا إذا أكد المستخدم هويته.