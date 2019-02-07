إذا كنت من مستخدمي آيفون.. حذار من هذه التطبيقات

تنبه التطبيقات مستخدميها بشأن جمعها معلومات لغايات الدعم الفني أو التحليل، وقد يبدو أمرا طبيعيا بالنسبة لكثيرين، إلا أنه يخفي أحيانا وراءه نوايا خبيثة.

وذكر موقعان إخباريان متخصصات في التكنولوجيا، الخميس، أن بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف آيفون “تتجسس عليها”.

وأوضح “techcrunch”و theappanalyst، أن تطبيقات عديدة ذهبت بعيدا في مجال جمع المعلومات، ووصل الأمر إلى حد رصد كل النشاطات التي تظهر على شاشة الهاتف، من دون إبلاغ المستخدمين.

وتشمل التطبيقات وفق الموقعين: Air Canada ،Abercrombie & Fitch، Expedia.

ويقول الموقعان إن هذه التطبيقات تستخدم برنامجا تحليليا من شركة Glassbox، يظهر بالضبط ما يفعله المستخدمون على شاشتهم، مما يعني احتمال رصد معلومات حساسة مثل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.

وأظهر مقطع فيديو كيف يتم رصد معلومات بطاقة الائتمان وكلمة مرور المستخدم عندما يدخلها على هاتفه، أثناء تشغيل واحد من هذه التطبيقات، علما أنها تستطيع فقط ممارسة ” الأنشطة التجسسية” عند فتحها من قبل المستخدم.

وكان تقرير إخباري قد تحدث العام الماضي عن بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف “أندرويد”، ولديها أيضا القدرة على تسجيل ما يجري على شاشة المستخدم.