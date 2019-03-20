“إنستقرام” يكشف عن ميزة جديدة!

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو “إنستقرام”، أنّها تعمل على تجربة ميزة جديدة، تتيح لمستخدميها في الولايات المتحدة التسوق من تطبيقها مباشرة باستخدام خيار “ادفع” Checkout على العناصر المعروضة للبيع.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة شركة فيسبوك، المالكة لخدمة إنستغرام، الرامية إلى تحقيق الدخل من الوحدات ذات النمو المرتفع مثل إنستقرام، حيث تكافح شبكتها الاجتماعية وتطبيقها الأساسي للحصول على اهتمام وجذب مستخدمين جدد.





وقالت إنستقرام في منشور على مدونتها أنّها أقامت شراكة مع أكثر من 20 علامة تجارية بما في ذلك Adidas و H&M و Kylie Cosmetics و Michael Kors لاستخدام ميزة التسوق، التي توفرها خدمات التجارة الإلكترونية الكبرى، مثل أمازون و Walmart.

كما أوضحت الشركة أنّ هذه الميزة ستسمح لمستخدمي إنستقرام في الولايات المتحدة بالنقر على منتج موجود في منشور ما ورؤية سعره، ثم النقر مرة أخرى لإحضار نموذج شراء.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك المغادرة والدفع عبر Visa أو Mastercard أو American Express أو Discover أو PayPal.

يُشار إلى أنّ إنستقرام كانت في السابق توفر خدمة للتسوق الإلكتروني، ولكن كان يتعين على المستخدمين الذهاب إلى المتاجر الإلكترونية للشركات، حيث تُجرى عملية الشراء، أما الآن فقد أصبح كل شيء يتم ضمن تطبيقها مباشرة.

وقالت إنستقرام إنّها ستقدم رسوم بيع للمساعدة في تمويل النفقات المتعلقة بالمعاملات المالية التي تجري على خدمتها.