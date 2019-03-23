ساعة “أبل” ترصد مشاكل القلب.. تعرفوا على مواصفاتها

تلعب الأجهزة التكنولوجية دوراً مهماً في قطاع الرعاية الصحية في المستقبل، ويجهد العلماء في تطوير الإختراعات التي تؤكد هذا الدور المهم الذي بات الجميع بحاجة اليه. وكشفت دراسة جديدة من شركة “آبل” بالتعاون مع جامعة “ستانفورد” أن بمقدور ساعة “أبل” رصد اضطراب نبض القلب.

وشملت الدراسة مراقبة ورصد الرجفان الأذيني أكثر من 400 ألف مستخدم لهذه الساعات، ومن بين المشاركين تلقى 0.5 في المئة منهم أو نحو ألفي مشارك إخطارات بوجود اضطراب في نبض القلب. وتم إرسال أجهزة لرسم القلب لهذه المجموعة لرصد أي حالات رجفان أذيني.



وأظهرت النتائج أن ثلث هذه المجموعة مصابة بالرجفان الأذيني بعد الاستعانة بأجهزة رسم القلب. كما أن نحو 84 في المئة من إخطارات النبض المضطرب تأكد لاحقا أنها ترتبط بإصابات بالرجفان الأذيني.

والجدير ذكره أنّ ساعة أبل الجديدة “سيريس 4” تملك إمكانية إجراء رسم قلب لرصد أي مشكلات به.