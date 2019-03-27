“ناسا” تلغي مهمة فضائية نسائية.. والسبب صادم!

ألغت وكالة الفضاء الأميركية، “ناسا”، رحلة تاريخية كانت مقررة لرائدتي فضاء بسبب عدم توفر بزات فضائية تناسب مقاسهما في محطة الفضاء الدولية.

والجمعة، ستنفذ كريستينا كوك مهمات في الفضاء مع زميلها الأميركي، نيك هيغ، بدلاً من آن ماكلاين كما كان مخططاً. ولو أن كوك وماكلاين خرجتا معاً إلى الفضاء، كانت هذه المرة الأولى التي يكون فيها طاقم الرواد مؤلفاً من نساء بالكامل.

وأوضحت براندي دين الناطقة باسم مركز جونسون للفضاء بهيوستن في تكساس، أن البدلات الفضائية في المحطة الدولية هي في الواقع عبارة عن أجزاء تجمع معاً لتتناسب مع جسد كل رائد، مضيفة: “نبذل جهدنا لتوقع أحجام بزة الفضاء التي سيحتاج إليها كل رائد استناداً إلى حجم البزة التي استخدموها خلال التدريبات على الأرض، وأحياناً يتدرب رواد الفضاء ببزات مختلفة الأحجام”.