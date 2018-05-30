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فضيحة تهز طهران.. هكذا اعتدى ناظر المدرسة على الأطفال

العالم
المصدر: العربية
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فضيحة تحرش جديدة بالأطفال هزت إيران، أمس الثلاثاء، تورط بها ناظر مدرسة في العاصمة طهران، وهو حفيد المرجع الديني آية الله محيي الدين حائري شيرازي، العضو السابق في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وتداول ناشطون إيرانيون ومنظمات حقوقية مقطعاً من محاكمة المتهم، حيث تجمع أهالي التلاميذ أمام مكتب القاضي، وأمهات الأطفال هاتفين ضد ناظر المدرسة، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنع هجومهم ضده.

قارئ القرآن في بيت المرشد.. مغتصب الأطفال

وانتشرت القضية بشكل واسع عبر مواقع التواصل، حيث ذكر ناشطون بقضية سعيد طوسي، قارئ القرآن الأول في بيت المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، والذي أصدر القضاء الإيراني حكماً في كانون الثاني الماضي، بتبرئته من تهمة اغتصاب 19 طفلاً من طلابه.

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وقال ناشطون إن هناك مخاوف من إفلات المتهم الثاني أي ناظر المدرسة، من العقاب كما أفلت طوسي، وأطلقوا حملة تطالب بمحاكمته علناً.

من جهته، أصدر المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، أمراً بمحاكمة الناظر فوراً وتطبيق الحد عليه في حال ثبتت التهمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” فقد وجه خامنئي خطابا لرئيس القضاء جاء فيه أن “خبر الجريمة في إحدى المدارس في غرب طهران بعث على الحزن والأسف. من المناسب تنفيذ الحد الإلهي مباشرة بعد المحاكمة”.

ممارسات مشينة

وكان عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك موقع “خبر أونلاين”، نقل الاثنين أن مسؤولاً في مدرسة ثانوية للذكور تتبع للمنطقة الثانية في طهران قام بالاعتداء الجنسي على مجموعة من الطلاب عبر عرض أفلام جنسية عليهم، وإجبارهم على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض ومعه أحياناً.

(العربية)

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