عزل أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية!

كشف مسؤول أميركي كبير، ان أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم، فيما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للاجتماع يوم 12 حزيران في سنغافورة.

وكان المسؤول الأميركي الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، يُعلّق على تقرير نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، وأفاد بأن من المعتقد أن المسؤولين الثلاثة الأهم في كوريا الشمالية استبدلوا.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن هناك بعض الانقسام في الجيش في شأن أسلوب كيم في التعامل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم يُحدّد المسؤول الأميركي هوية المسؤولين العسكريين الثلاثة، لكن يونهاب ذكرت أنهم وزير الدفاع باك يونغ سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري ري ميونغ سو ومدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري كيم جونغ جاك.

ونقلت يونهاب عن مسؤول في المخابرات لم تنشر اسمه، ان نو كوانغ تشول، النائب الاول لوزير القوات المسلحة الشعبية، حل محل باك يونغ سيك وزيراً للدفاع، بينما حل محل ري ميونغ سو نائبه ري يونغ جيل.