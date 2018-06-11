كشف تفاصيل”مذبحة الرحاب”: الأب أغلق أبواب الفيلا وقتل ابنه الأكبر.. ثم؟!

قال مصدر قضائي إن “نيابة القاهرة الجديدة تسلمت، منذ يومين، تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، المكلفة من قبل النائب العام المستشار نبيل صادق، بكتابة تقرير نهائي حول سبب وفاة رجل الأعمال عماد سعد وأسرته داخل فيلتهم في الرحاب، أوائل أيار الماضي”.

وأضاف المصدر لـ”الوطن” إن “النيابة ناقشت أعضاء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي برئاسة الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، واثنين من أعضاء المكتب الفني بمصلحة الطب الشرعي، حول تقرير الصفة التشريحية الخاص ببقايا مذبحة الرحاب، الذي جاء فيه أن سبب وفاتهم قيام الأب بقتل أفراد الأسرة، ثم انتحاره”.

وشرح المصدر التصور النهائي من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية حول “مذبحة الرحاب”، وجاء كالتالي، حيث إن فيلا الضحايا مكونة من طابقين، وتم العثور على الجثث في الطابق العلوي، وهو الطابق الخاص بالمعيشة والحياة داخل الفيلا، أما الطابق الأول فليس به أي شيء يدل على استخدامه من قبل الضحايا، كما تبين أن الأب أغلق أبواب الفيلا وغرف النوم والمعيشة ومنافع الفيلا قبل تنفيذ جريمته، ثم قام بقتل ابنه الأكبر، “محمد”، 22 سنة، وتبعه قتل باقي أسرته.

وأوضح أنه تم عرض بعض الفيديوهات الخاصة للفيلا بجانب معاينة تصورية أجريت بمعرفة الطب الشرعي والأمن العام والأدلة الجنائية، وقام أعضاء الجهات الثلاث باستخدام السلاح الناري، عيار 22 مللي، الذي استخدمه الأب في تنفيذ جريمته لسماع صوته، وتبين أن صوته غير واضح للمقيمين خارج الفيلا، وهو ما يفسّر عدم سماع الجيران صوت الطلقات أثناء تنفيذ الأب للجريمة، وتم الاستعانة ببعض الأشخاص يحملون نفس مواصفات الضحايا لتمثيل الجريمة، وتم تصويرها بالفيديو، كما أثبتت التحاليل عدم تعاطي الأب وأسرته أي مواد مخدرة أو كحولية.