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مزحة ترامب “لم يبلعها” كيم.. والكاميرا تلتقط تعابير الصدمة على وجه الأخير

العالم
المصدر: سكاي نيوز عربية
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التقطت الكاميرات تعبيراً “غريباً” على وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد “مزحة” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل تناولهما طعام الغداء على هامش القمة التاريخية بينهما.

وبينما اقترب ترامب وكيم ومسؤولي بلديهما من طاولة الطعام، قال الرئيس الأميركي مازحا وهو ينتظر المصورين لالتقاط الصور لهم: “هل سيحصل الجميع على صور جيدة؟ هل نبدو رائعين ووسيمين ونحفاء ومثاليين؟”.

وفي هذه اللحظة انتقلت الكاميرا إلى وجه كيم، غير النحيف، لتلتقط نظرة صامتة لوجه مصدوم، ربما من تعبيرات ترامب.

وانتظر الجميع لحظات حيث أعطوا الفرصة للمصورين لالتقاط الصور، قبل أن يجلسوا لتناول طعامهم.

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وعقد الزعيمان، الثلاثاء، قمة تاريخية في سنغافورة، اتفقا خلالها على نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

(سكاي نيوز)

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