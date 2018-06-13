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كيم يربط نزع السلاح النووي بوقف واشنطن الأعمال العدائية ضد بلاده

العالم
المصدر: وكالات
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اشترط زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، لتخلي بلاده عن سلاحها النووي وقف الأعمال العدائية من قبل الولايات المتحدة.

وقالت وكالة كوريا الشمالية الرسمية في بيان حول نتائج قمة سنغافورة: “صرح كيم جونغ أون بأن تحقيق السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإخلاءها من السلاح النووي يتطلبان من كلا البلدين الامتناع عن الأعمال المزعجة والعسكرية العدائية، والاستناد إلى أساس القانون والمؤسسات”.

ووفقا للبيان، فإن كيم وترامب اتفقا على أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية يتطلب أن تعمل بيونغ يانغ وواشنطن من أجل ذلك بشكل تدريجي ومتزامن.

وأضاف البيان: “كيم جونغ أون أوضح أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات جدية لبناء الثقة من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، فإن الأخيرة تستطيع في المرحلة اللاحقة أيضا مواصلة اتخاذ خطوات حسن نية متناسبة إضافية”.

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وأشار البيان إلى أن ترامب صرح بنيته وقف المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة، التي تعتبرها بيونغ يانغ استفزازا، وطرح ضمانات بشأن المسائل الأمنية ورفع العقوبات ضد كوريا الشمالية بالتزامن مع المضي قدما في طريق تحسين العلاقات بين البلدين بواسطة الحوار والمفاوضات”.

المصدر: إنترفاكس

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