بن سلمان يغادر إلى موسكو لحضور افتتاح بطولة كأس العالم

أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الخميس مغادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان البلاد، متوجها إلى روسيا.

وجاء في بيان الديوان الملكي، بحسب وسائل إعلام سعودية:استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي”.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروغواي ومصر.

يذكر أن الصقور الخضر، سيواجهون منتخب روسيا صاحب الأرض والبلد المنظم في المباراة الإفتتاحية اليوم الخميس، ثم منتخب أوروغواي، قبل ختام مشوارهم في المجموعة بديربي عربي أمام منتخب مصر.

(سبوتنيك)