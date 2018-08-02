مقتل 7 في غارة اسرائيلية ليلاً على الجولان

أعلنت “اسرائيل” أن سلاحها الجويّ قتل 7 مسلحين في غارة على الحدود مع الجولان، وفق ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.

وكان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي أعلن عبر صفحته الرسمية عبلى “تويتر” أن “طائرة عسكرية قامت الليلة الماضية باستهداف مجموعة من المخربين المسلحين في جنوب الشق السوري من هضبة الجولان. بعد تمشيط المنطقة صباح اليوم تم العثور على أحزمة ناسفة ورشاش من نوع كلاشنكوف”.

وشدد أدرعي على أن الجيش الاسرائيلي “موجود في حالة عليا من الجاهزية واليقظة ومستعد للحفاظ على أمن سكان “إسرائيل”.”