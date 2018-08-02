موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


مقتل 7 في غارة اسرائيلية ليلاً على الجولان

العالم
المصدر: وكالات
0

أعلنت “اسرائيل” أن سلاحها الجويّ قتل 7 مسلحين في غارة على الحدود مع الجولان، وفق ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.

وكان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي أعلن عبر صفحته الرسمية عبلى “تويتر” أن “طائرة عسكرية قامت الليلة الماضية باستهداف مجموعة من المخربين المسلحين في جنوب الشق السوري من هضبة الجولان. بعد تمشيط المنطقة صباح اليوم تم العثور على أحزمة ناسفة ورشاش من نوع كلاشنكوف”.

وشدد أدرعي على أن الجيش الاسرائيلي “موجود في حالة عليا من الجاهزية واليقظة ومستعد للحفاظ على أمن سكان “إسرائيل”.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
العالم

في تصريح هو الأول.. إسرائيل: مطمئنون لعودة الأسد الى الحكم

العالم

بالفيديو: أعجوبة حصلت.. تحطم طائرة في المكسيك ونجاة ركابها المئة

العالم

أقمار التجسس الاميركية تراقب كوريا الشمالية.. ما رصدته صادم!

العالم

بعد خسوف القرن.. الأرض اليوم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة!