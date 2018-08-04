سياسي من أصل لبناني قد يصبح رئيسا للبرازيل

ذكرت مصادر في حزب العمال البرازيلي أنه قد يتم ترشيح العمدة السابق لمدينة ساو باولو، فرناندو حداد اللبناني الأصل لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد.

وأوضحت المصادر لـ “رويترز” أن حداد سيكون مرشح الحزب للانتخابات في حال منع الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان في قضايا فساد، من خوض الانتخابات، التي ستجري في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنه في حال تمكن لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات، ستسحب مرشحة الحزب الشيوعي مانويلا دافيلا ترشيحها، وستكون ضمن فريق واحد مع لولا دا سيلفا مرشحة لمنصب نائب الرئيس.

أما فرناندو حداد (55 عاما)، وهو سياسي برازيلي يساري، لبناني الأصل، هاجر والده إلى البرازيل من لبنان في عام 1947، فكان يشغل منصب عمدة مدينة ساو باولو بين 2013 – 2017، كما عين وزيرا للتعليم سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البرازيلي الحالي ميشال تامر له أصول لبنانية أيضا.