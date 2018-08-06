بعد طرد سفيرها من الرياض.. كندا تردّ على السعودية

علّقت الحكومة الكندية، على طلب المملكة العربية السعودية من السفير الكندي لدى الرياض مغادرة المملكة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية ماري بير باريل، صباح اليوم الاثنين، وفقا لصحيفة “ذا غلوبال آند ميل”، إن كندا تشعر بالقلق الشديد إزاء القرار السعودي، وتسعى للتواصل مع المملكة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أمس الأحد، استدعاء سفيرها في كندا، مطالبة السفير الكندي بمغادرة المملكة خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا، وجاء القرار السعودي، على خلفية تغريدة نشرتها السفارة الكندية في الرياض، دعت فيها السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلات الحقوقيات “فورا” وعلى رأسهن سمر بدوي.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الكندية: “كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم”، مضيفة: “إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما أنها تعتبر أن الحوار حول القضايا يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية”.

(عربي 21)