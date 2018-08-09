بعد أكثر من 7 سنوات حرب.. هذه كلفة الدمار في سوريا

بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، قدّرت الأمم المتحدة كلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار. وهذا التقدير صدر في ختام إجتماع عقد اليوم الأربعاء في بيروت بمشاركة أكثر من 50 خبيراً سورياً ودولياً، وبدعوة من اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا).

وقدّرت اللجنة “حجم الدمار” بأكثر من 388 مليار دولار، موضحةً أنّ هذا الرقم لا يشمل “الخسائر البشرية”، في إشارة إلى الأشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو الأشخاص المهجرين الذين تركوا أماكن سكنهم.

وقد أجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 350 ألف شخص. وكانت الأحداث بدأت في آذار 2011 على شكل تظاهرات سلمية قبل أن تتحول إلى نزاع عسكري دام، ازداد تعقيداً مع تدخل قوى إقليمية ودولية. وساهم التدخل العسكري الروسي عام 2015 بشكل أساسي في رجحان كفة قوات النظام عسكرياً. وأوضحت “الأسكوا” أنّ تقريراً مفصلاً عن الوضع في سوريا سيصدر في أيلول المقبل.

(وكالة الصحافة الفرنسية)