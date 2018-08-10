الصين تختبر “حاسوبا خارقا” سيكون الأسرع في العالم!

بدأ النموذج المبدئي لأسرع حاسوب خارق في العالم، بالعمل بطاقة كاملة، في المركز الوطني للحواسب الخارقة في مدينة جينان في الصين.

ويستطيع الحاسوب الخارق من طراز “Exa-scale” فائق السرعة، إجراء أكثر من مليار-مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة، ولذلك أطلق عليه العلماء اسم “Exa”، الذي يدل على الرقم الفلكي: مليار مليار.

وتعهد القائمون على المشروع التقني، بأن تصل سرعة الحاسوب إلى درجة المليار-مليار بحلول عام 2020، إذ يراهنون على أن يصبح حينها أسرع حاسوب خارق على وجه الأرض.

كما يشكل الحاسوب الخارق امتدادا لسلسة حواسيب “Sunway”، صينية الصنع الشهيرة، والتي تستطيع إدارة عمليات الذكاء الاصطناعي بسرعة عالية، إذ يمكن استخدامها في عمليات استكشاف المحيطات والسيطرة الأمنية الفائقة، بالإضافة إلى أبحاث الفضاء وقطاع الطاقة.

والجديد في هذا النموذج الصيني، هو أنه صنع من قطع ومعالجات رقمية ولوائح ذاكرة محلية الصنع، بشكل شبه كامل، وذلك حسب ما جاء في تصريحات باحثين بارزين في “أكاديمية العلوم الصينية”.