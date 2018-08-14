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اردوغان يعلن النفير العام: “سنقاطع” الأجهزة الإلكترونية الأميركية

العالم
المصدر: وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا.

وقال اردوغان: “سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية” مضيفا “إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل” في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع كوريا الجنوبية وتركيا.

وأضاف أردوغان، خلال الاحتفال بمرور 17 عاما على تأسيس حزب “العدالة والتنمية”، إنه لا يمكن المساس بالشعب التركي، مشيرا إلى أن “علاقة تركيا بالدول قائمة على مبدأ المكسب المتبادل”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن “تطورات الليرة التركية لا علاقة لها بالمنطق الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “الشعب التركي تصدى للانقلاب وسيتصدى لهذه المحاولة”.

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ووصف أردوغان بلاده بأنها “تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم”، مضيفا “سنزيد عدد المصانع ونفتح أسواقا خارجية جديدة، والمنتجات التركية ستنافس في الأسواق العالمية”.

(وكالات)

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