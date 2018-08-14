البغدادي “ميت سريريا”!!

أكد مصدر أمني عراقي لقناة “السومرية” العراقية ان زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، ميت سريرياً جراء ضربة جوية عراقية في سوريا.

وقال المصدر إن “مصادر استخبارية أفادت بأن طيران القوة الجوية، استهدف في شهر حزيران الماضي اجتماعاً لقيادات تنظيم داعش في الأراضي السورية، استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين من بينهم البغدادي”.

وفي 8 أيار الماضي، كشف مسؤول عراقي أن البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

وقال مدير مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة “Fox News” الأميركية: “تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية داخل محافظة دير الزور”.

وأوضح البصري أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد “غارة متعددة القوات” مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.