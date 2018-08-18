وفاة كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.. فمن هو؟

توفي كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام عن 80 عاماً، بمستشفى في برن بسويسرا.

وكوفي أتّا أنان، ولد في 8 نيسان 1938 في كوماسي غانا، متزوج من المحامية ناني أنان ولديهما ثلاثة أطفال.

وشغل أنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من كانون الثاني 1997 حتى كانون الاول 2006، ونال بالاشتراك مع الأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام عام 2001، لجهودهما في مجال حقوق الإنسان ونزع فتيل الصراعات في العالم.

وكان شغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في آذار عام 1996، وذلك بعد شغله لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام في يوغسلافيا ومنصب المبعوث الخاص لمنظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) وذلك خلال الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاق دايتون (Dayton) للسلام.

وقبل شغله هذه الوظائف، خدم أنان الأمم المتحدة في عدّة مناصب في أماكن متعددة من العالم منها مصر “القاهرة والإسماعيلية” وأديس أبابا ونيويورك مكرساً ما يقرب من ثلاثين عاماً من عمره في خدمة المنظمة الدولية.

حاز أنان على جائزة نوبل للسلام عام 2001 بالاشتراك مع الامم المتحدة، لجهودهما في نشر السلام في العالم.

وعرف عن أنان معارضته لغزو العراق عام 2003، إلى جانب معارضته للبرنامج النووي الإيراني.

عيّن في 24 شباط 2012 موفداً خاصاً للامم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، حيث وضع خطة إستراتيجية لانهاء الأزمة، لكنها منيت بالفشل، فاستقال في آب من العام عينه.