في أوّل خطاب له منذ عام.. البغدادي يدعو لمواصلة القتال!

دعا زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي أنصاره إلى مواصلة القتال رغم الهزائم في الآونة الأخيرة، وذلك في أوّل خطاب منسوب له منذ نحو عام.

وفي تسجيل صوتي مدّته 55 دقيقة هنّأ البغدادي من وصفهم بـ”الأسود الضارية” المسؤولة عن تنفيذ هجمات في الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا، داعياً أنصاره لاستخدام القنابل والسكاكين أو السيارات لشنِّ هجمات.

وهنأ المسلمين أيضاً بعيد الأضحى ما يوحي يوحي بأنّ الرسالة سجلت في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البغدادي قوله في التسجيل الذي نشر على صفحة مؤسّسة “الفرقان” الإعلامية يوم أمس، الأربعاء: “ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهوناً بمدينة أو بلدة سلبت وليس خاضعاً لما يملكه مملوك من تفوق جوّي أو صواريخ عابرة للقارات أو قنابل ذكية”.

وأضاف: “يا جنود الخلافة في الشام وفي دمشق والرقة وإدلب وحلب ثقوا بوعد الله ونصره… أبشروا وأَمِّلُوا خيراً فإنّ مع الضيق فرجاً ومخرجاً”.