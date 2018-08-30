الليرة التركية تقترب من “كابوس جديد”!

تعرضت الليرة التركية لنكسة جديدة إزاء الدولار وسط ابتعاد المستثمرين عن الاسواق الصاعدة ومخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

فقد انخفضت الليرة بنسبة 4.11 في المائة اليوم الخميس حيث تم التعامل عليها بسعر 6.73 مقابل الدولار واقتربت اكثر من اكبر انخفاض لها بلغته في اوائل الشهر الجاري وهو 7.24 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة ما يقارب 40 في المائة من قيمتها منذ بدء العام.

وجاء انخفاض اليوم الخميس في أعقاب أنباء بأن نائب محافظ البنك المركزي إكران كليمشي قد استقال ليتولى منصبا جديدا في بنك التنمية التركي.

ومن المتوقع أن يعين اردوغان خلفا له وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلال السياسية النقدية.

ويمارس الرئيس الكثير من الضغوط على البنك المركزي للابقاء على اسعار الفائدة منخفضة من أجل تشجيع النمو.