موجة كوليرا ثالثة قد تجتاح اليمن.. الأرقام لا تبشر بالخير

حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث موجة جديدة من الكوليرا في اليمن في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 73 شخصاً خلال الشهرين الماضيين.

من ناحيته، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة سجلت قرابة 120 ألف حالة يشتبه بأنها ناجمة عن الإصابة ب‍الكوليرا في اليمن في الفترة من كانون الثاني الماضي حتى آب الجاري.

وأضاف دوجاريك أن عدد الإصابات المشتبه بها تجاوز المليون ومئة حالة منذ نيسان 2017، في حين تسببت الكوليرا بوفاة أكثر من ألفي يمني في تلك الفترة.

وأكّدت الأمم المتحدة أنّ الزيادة المسجلة في معدل الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة تثير مخاوف من احتمال تفشي الموجة الثالثة من هذا الوباء، خاصة مع زيادة كثافة هطول الأمطار المتوقعة قريبا في البلاد.