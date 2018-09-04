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تفاصيل صورة مبارك المسرّبة تتكشّف.. “ابتسامة بلا أسنان”!

العالم
المصدر: وكالات
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تطرّقت صحيفة “تايمز” البريطانية في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر إلى أحدث ظهور للرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد غياب عن الحياة العامّة استمرّ لمدة طويلة، كاشفة أنّ ظهور مبارك لم يكن ظهوراً استعراضياً أو في حفلة أو مناسبة، بل كان من خلال صورة مسربة عبر الإنترنت.

وكشفت الصحيفة في تقريرها عن أنّ مبارك أصبح يُنقل على نقّالة المستشفى من وإلى المحكمة حيث أنّ محاكمته ما تزال مستمرّة.

وبحسب كاتب التقرير، فإنّ اعتلال صحة مبارك بعد إسقاطه عن الحكم عام 2011، كان جزءاً رئيسياً استند إليه فريق الدفاع في المحكمة، حيث اتّهم بقتل المتظاهرين واختلاس أموال الدولة.

ويلفت الكاتب إلى أنّ مبارك البالغ من العمر 90 عاماً بدا في الصورة مبتسماً لكن بدون أسنان وقد زاد وزنه، مشيراً إلى أنّ المرأة التي ظهرت إلى جانبه هي هيلي السعدني، التي أكّدت صحّة الصورة، لكنّها اشتكت من أنّها أُخذت من هاتفها غير المؤمّن بدون إذنِها، وقالت إنّها وعدت مبارك بأنّها لن تنشرها.

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ويكشف التقرير أنّ السعدني هدّدت بمقاضاة أيّ شخص يستخدم الصورة ولو لفترة قصيرة، أو يقوم بإعادة نشرها ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: “أخذت هذه الصورة لأنّني أحبه وأحترمه كثيراً، وكان حلماً قد تحقّق”.

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