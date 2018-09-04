مصدر عسكري سوري يكشف السبب الحقيقي لانفجارات مطار المزة: ليس ماساً كهربائيا!

بعد الحديث عن أن الإنفجارات في مطار المزة العسكري سببها ماسًا كهربائيًّا، نقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه “بعد استكمال التحقيقات والوقوف عند جميع التفاصيل، ثبت أن الإنفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري أثناء نقل بعض الذخائر المصادرة من مناطق تم تطهيرها مؤخراً من العصابات الإرهابية المسلحة”.

وأضاف المصدر العسكري أن ذلك “أدّى إلى انفجار مستودع للذخيرة والأسلحة، وارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة عشرة آخرين جراح ستة منهم خفيفة، وأربعة جراحهم متوسطة”.

يُشار الى أن المصدر المذكور تراجع عن روايته الأولى، إذ كان قد أعلن أن الإنفجارات في محيط المطار سببها أحدثها ماس كهربائيّ.