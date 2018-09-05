روسيا تتهم أميركا بالوقوف وراء الغارات الإسرائيلية على سوريا

بعد ساعات على شنّ إسرائيل غارات استهدفت عدداً من المنشآت العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة غرب سوريا، قالت روسيا إنّ الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي كانت بطلب من الولايات المتحدة الأميركية. هذا الموقف الروسي أتى على لسان النائب الأوّل للجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع ألكسندر شيرين، الذي قال إنّ “إسرائيل تتصرف بناءً على أوامر من الولايات المتحدة. واشنطن لن تحاربنا بقواتها أبداً، ستقوم بذلك بواسطة أيد ثالثة، وفي سوريا ستستخدم إسرائيل أو داعش”.

وأشار النائب الروسي إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي يقوم على حساب الأموال الأميركية، إذ يقدم الأميركيون عشرات المليارات من الدولارات لتسليح وإعادة تجهيز وتدريب الجيش الإسرائيلي”.

وكانت الوكالة السورية للأنباء “سانا” ذكرت، في وقت سابق، أنّ منظومات الدفاع السوري تصدّت لغارات إسرائيلية وتمكّنت من اعتراض صواريخ عدّة، أطلقت على وادي العيون في محافظة حماة.

وكانت الولايات المتحدة حذّرت سوريا من أنّها ستردّ “بسرعة وبالطريقة المناسبة” إذا ما استخدمت السلاح الكيماوي ضدّ شعبها، في حين يجري الإعداد لهجوم وشيك على محافظة إدلب قالت الأمم المتحدة إنّه قد يؤدّي إلى كارثة إنسانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين: “لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً أنّه إذا اختار الرئيس السوري بشار الأسد مجدّداً استخدام السلاح الكيماوي، فإنّ الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة”.