أميركا تدق ناقوس الخطر: الطائرات القادمة من الشرق الأوسط تحمل أمراضا

لليوم الثاني على التوالي تتواصل الرحلات المتفشية بالأمراض المعدية الهبوط في مطارات الولايات المتحدة الأميركية، حيث اتضح من خلال التقارير أن المسافرين القادمين من دول الشرق الأوسط يحملون فيروسا قاتلا قادرا على التفشي بسرعة.

وكانت آخرها طائرة أقلعت من مطار في المملكة العربية السعودية وهبطت في مطار كاليفورنيا وعلى متنها 12 حالة مرض.

ووفقا لوكالة ” NBC” الأميريكية، قامت سلطات المطار باحتجاز ركاب الطائرة المرضى في حجر صحي خاص، كما ألزمت الركاب الآخرين على إجراء فحوص طبية لتبين حالتهم قبل إطلاق سراحهم.

وتعد هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث شهد مطار جون كينيدي في نيويورك لحالة مشابهة من خلال احتجاز الركاب الذين تعرضوا لعارض صحي غريب (ارتفاع في درجة الحرارة وحالات سعال وإغماء).