بعد نقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب.. تركيا تفتح سفارة لدى باراغواي

أعلن وزير خارجية الباراغواي، لويس كاستيليوني أن تركيا أبلغت بلاده بقرار فتح سفارة تركية لدى باراغواي، وذلك بعد قرار الأخيرة إعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وعلى “تويتر”، غرّد الوزير قائلاً: “تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وأعلن عن (قرار) فتح سفارة بلاده في باراغواي لتعزيز العلاقات بين بلدينا وزيادة التجارة”، مضيفاً: “أشكره على هذه الخطوة التي ستعزز العلاقات بين بلدينا”.

ويأتي ذلك بعد أن قررت باراغواي التراجع عن قرارها السابق نقل السفارة لدى إسرائيل إلى القدس. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق السفارة الإسرائيلية لدى باراغواي ردا على هذه الخطوة.

من جانبها أعلنت فلسطين فتح سفارة لها في باراغواي، مرحبة بإعادة السفارة الباراغوايانية إلى تل أبيب.