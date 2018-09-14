بعد الاعصار.. ولاية كارولينا مهددة من “الأفاعي القاتلة”

ضرب الخميس الماضي ولاية نورث كارولاينا الأميركية اعصار “فلورانس” الذي أثار الخبراء مخاوفاً حوله، ومن أن “الفيضانات الهائلة الناجمة عن “إعصار فلورانسا”، يمكن أن تؤدي إلى انتشار أفاعي قاتلة، وانتقالها من مواطنها الرطبة في أنحاء الولاية إلى حيث يعيش الناس”.

ويعد ثعبان “كوتون ماوس”، المعروف أيضا باسم “موكاسين”، من أكثر الزواحف الفتاكة التي يخشى منها، وهو ثعبان ماهر في السباحة، يعيش أصلا في المستنقعات والممرات المائية الضحلة.

كما يثير ثعبان “كوبرهدس”، الموجود بكثرة في الولاية، مخاوف واسعة، علما بأن الاثنين من الأفاعي السامة.

وقال جيرالد أومالي، من مستشفى غراند ستراند، لصحيفة “صن نيوز” في ساوث كارولاينا: “إنهم يضخون السم الذي يتسبب في تدمير الأنسجة وفقدان الصفائح الدموية ويسبب نزيفا وقد يؤدي إلى الموت”، وفق ما نقلت “ديلي ميل”.

ويتعين على كل من عضته أفعى التماس الرعاية الطبية الفورية في المستشفى، رغم أن ذلك قد يكون صعباً بالنسبة للكثيرين، حتى انحسار مياه الفيضان.