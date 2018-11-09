ثلاثة كويكبات ضخمة ستمر قرب الأرض.. وناسا تحذر

كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، أن ثلاثة كويكبات ضخمة ستمر يوم السبت، بالقرب من الأرض.

وحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن أكبر هذه الكويكبات الثلاثة يبلغ حجمه نحو 30 مترا، أي ضعف طول الحافلات السياحية، فيما يتراوح حجم الكوكبين الآخرين ما بين 13 و28 مترا.

وذكرت “ناسا” أن الكويكبات ستمر بانتظام خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة الثانية والسابعة مساء من يوم السبت.

وتابعت “أقرب كوكيب ستفصله عن الأرض حوالي 209 آلاف ميل (نحو 340 ألف كيلومتر)”.

وسيمر الكويكب الأول، الذي أطلق عليه اسم 2018 VS1، في حدود الساعة الثانية وثلاث دقائق بعد ظهر السبت، على أن يكون مرور الثاني (2018 VR1) بعد 16 دقيقة فقط. بينما سيقترب الكويكب الثالث 2018 VX1 من الأرض على الساعة 18.26 دقيقة.

وكانت وكالة الفضاء قالت في وقت سابق إن 10 “أجسام” ستمر بالقرب من الأرض، خلال شهر نوفمبر.