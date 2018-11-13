رعب الفراولة في استراليا.. امرأة تُخفي إبر خياطة داخل موسم كامل!

قالت الأسترالية التي اتهمت بإخفاء إبر خياطة داخل ثمرات الفراولة – أمام المحكمة – في قضية أثارت الانتباه ،إن دافعها كان الانتقام والحقد.

وقد قبض على ماي أوت ترين، البالغة 50 عاما، الأحد في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة في أنحاء أستراليا، وبدأ في أيلول، حيث كانت تورين تعمل مشرفة في مزرعة للفراولة شمالي بريزبين، بحسب ما قالته شرطة كوينزلاند.

وقد أثارت القضية “غير المسبوقة” الرعب في جميع ولايات أستراليا، ثم نيوزيلندا بعد ذلك، اذ وقالت الشرطة إنها تلقت، منذ أيلول، 186 بلاغا بتلوث فراولة بالإبر.

وقالت القاضية كريستين روني: “القضية المعروضة دافعها بعض الحقد أو الانتقام. وظلت المتهمة على مدى عدة أشهر تضع (الإبر) المعدنية في الفواكه”.

وقيل إن تورين عمدت إلى الإضرار ماليا بالمزرعة التي تعمل فيها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن وثائق المحكمة.

وكانت أول حالة قد ظهرت في ولاية كوينزلاند، حيث نقل رجل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في المعدة بعد تناوله بعض ثمرات الفراولة، وأجبر المزارعون على التخلص من أطنان من الفراولة، كما سحبت المتاجر الفواكه من أرفف البيع.

وفيما تواجه تورين 7 تهم في هذا الشأن، رفعت الحكومة الأسترالية، ردا على ذلك، فترة عقوبة السجن لمن يعبثون بالفواكه، من 10 سنوات إلى 15 سنة.