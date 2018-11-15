بالفيديو: الكويت تغرق بالمياه.. ومطارها تحوّل إلى مستنقع كبير

منذ أيام والكويت تغرق بسبّب الطوفان الذي يضرب البلاد، وقد تسببت الأمطار الغزيرة بشل الحركة وغرقت السيارات واقتحمت المياه المنازل والمحال التجارية، وتحوّل المطار الى مستنقع كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه فاستغنى الكثيرون عن سياراتهم واستبدلوها بالقوارب للتنقل في شوارع البلاد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مازالت متوقفة وذلك حتى الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.

وأضافت في بيان صحفي إنه سيتم الإعلان عن استئناف الحركة الجوية في حال تم ذلك.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت مساء الأربعاء تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة والدمام ودبي نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

من جهة أخرى، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني إن آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية والرادار وخرائط الطقس تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي انه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على البلاد إلى صباح يوم الجمعة ويتخللها بعض السحب الركامية وقد تكون هناك أمطار غزيرة على بعض المناطق ابتداء من مساء اليوم.

وأضاف إن الكويت تأثرت في الساعات الـ24 الماضية بأمطار تفاوتت في كمياتها ما بين خفيفة إلى متوسطة منذ بداية سقوط الأمطار على البلاد.

وذكر ان حالة الأمطار الغزيرة تستمر ما بين ثلاث إلى أربع ساعات مساء اليوم ثم تعود الأمطار المعتدلة إلى نهار غد وتتحسن تدريجيا ليبدأ الطقس بالتحسن من نهار غد وسيعتدل ويكون مشمسا خلال الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة إن الإدارة تعاملت مع 740 حالة طوارئ خلال يوم أمس، مشيرا الى انه تم التعامل مع الحالات في مواقع البلاغات والوصول لها في أوقات قياسية وذلك بفضل تطبيق خطة الطوارئ