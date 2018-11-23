بعد سلطنة عُمان.. نتنياهو في دولة عربية أخرى قريباً!

كشف الناطق بإسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، هاني مرزوق، عن الوجهة العربية المقبلة لزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد المتحدث الإسرائيلي أن “مملكة البحرين هي الوجهة المقبلة لنتنياهو”، موضحا أن “هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر لشرق أوسط آخر”.

وذكر مرزوق، في الخبر الذي أوردته قناة “مكان” الإسرائيلية، أن “هذه الزيارة هي بداية البداية لعلاقات جديدة، ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ”، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، كشف الناطق باسم مكتب نتنياهو أن “العديد من الوزراء الإسرائيليين قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية بطواقم كبيرة اقتصادية وطلاب جامعيين”.

وتشهد منطقة الخليج العربي زيارات متعددة لشخصيات إسرائيلية رسمية، وأخرى على شكل وفود رياضية، ومنها عمان، وهو ما أثار غضبا ورفضا كبيرا في الشارع العربي ضد التطبيع مع اسرائيل.