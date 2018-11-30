سوريا توجه رسالتين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

إعتبرت دمشق أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلاد تتماشى مع أهداف “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بوقف هذه الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في أول تعليق لها على مجزرة دير الزور، في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، “إن طيران التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية واصل جرائمه الوحشية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري في تاريخ 30 نوفمبر 2018، وإرتكب مجزرة جديدة في قرية الشعفة بريف دير الزور قصف فيها منازل الأهالي وممتلكاتهم المدنية، ما أسفر، عن مقتل أكثر من 30 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال”.

وطالبت الحكومة السورية في الرسالتين، مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة “بالتحرك الفوري لوضع حد لها وإدانتها وإعمال المسؤولية الدولية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والقيام بواجبها في حفظ السلم والأمن الدوليين وإعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي”.