عاصفة من الغضب على شوكولا “Toblerone”.. تحتوي على مكونات “حرام”؟

أعلن أعضاء من الحزب اليميني الألماني المتطرف، “البديل من أجل ألمانيا”، الحرب على شوكولا Toblerone السويسرية الشهيرة، بعدما أعلنت الشركة نيتها إنتاج أصناف حلال منها.

وفي تفاعل مع هذا الخبر، دعا مستخدمو الإنترنت إلى مقاطعة Toblerone بعد أن أثارت ضجة كبيرة يوم الأحد الماضي عقب إعلانها وضعها دمغة “حلال” على منتجاتها.

واحتدم غضب اليمين على الإعلان، بعدما نشر يورغ ميوثن الناطق الرسمي باسم الحزب المذكور تدوينة بشأن هذا الموضوع عبر حسابه على فيسبوك الاثنين الفائت، حيث كتب: ” Toblerone الأسلمة لن تحدث، لا في ألمانيا ولا في أوروبا”.

ولم تتغير مكونات شوكولاتة Toblerone بعد إعلان الصنوف الحلال منها، باعتبار أن مكوناتها الأصلية من البداية لم تكن تحتوي على الكحول أو أي مكونات محرمة عند المسلمين.

وعلى الرغم من أنّه تمت مشاركة تدوينة ميوثن عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة مرات، سخر مستخدمون من عاصفة الهجوم التي شهدتها الشبكات الاجتماعية ضد قرار الشركة، مشيرين إلى أن Toblerone، كانت توضح لعملائها من المسلمين أنه بإمكانهم تناول هذه الشوكولاتة باعتبارها خالية من المنكر والمحرّم.

من ناحيتها، قالت متحدثة باسم الشركة: “المصنع حصل على شهادة تطابق منتجاته ومكوناتها مع مقاييس الحلال، وهذا لا يعني بالضرورة تغيير مسار عملية الإنتاج، بل أن النسخة الأصلية لا تزال هي المعتمدة”.

المصدر: روسيا اليوم