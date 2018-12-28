السعودية و عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

نقلت قناة “الميادين” عن مصادر دبلوماسية، قولها إن المملكة العربية السعودية أبلغت بعض عواصم الدول العربية ألا مانع لديها من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

ويأتى هذا بعدما أعادت الإمارات أمس الخميس افتتاح سفارتها في دمشق عقب 5 سنوات من سحب السفراء من كلا البلدين.

وفي هذا السياق، قال الكاتب السعودي خالد المجرشي، إن إعادة سفارة الإمارات إلى دمشق خطوة جيدة جداً، مضيفاً في تصريح لـ “سبوتنيك”، أن “الجميع سيرحب بعودة سفارة الرياض إلى دمشق في حال عودة سوريا إلى محيطها العربي، وأن المملكة لا يمكنها العودة إلى سوريا في ظل النفوذ الإيراني،خاصة أن السعودية لها أياد بيضاء مع الدول العربية والإسلامية، وأنها ستكون سباقة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بعيدا عن أي اعتبارات أخرى”.

وتوقع المجرشي عودة سوريا إلى الجامعة العربية في القريب العاجل، بشرط عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الدائرة العربية.