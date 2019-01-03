الأمم المتحدة تحذر.. كوكب الأرض لن يكفي عدد السكان في هذا العام!

نشرت الأمم المتحدة تقريراً حذّرت فيه من أنّ عدد سكان كوكب الأرض سيصل 9.7 مليارات نسمة في 2050، الأمر الذي يقتضى الحاجة إلى وجود ما يعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض تقريبا لتوفير الموارد الطبيعية المطلوبة، بحسب ما أفادت “قناة العالم” الإيرانية.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنّ أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تتعلق بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكان الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع، مؤكدةً أنّ تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تشجع على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر.

وأوضحت الأمم المتحدة أنّ أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تستهدف “إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاهية الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية عبر خفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث”.

وتقتضي الأنماط أيضا اتباع المنهجية في التعاون ما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءا من المنتج وحتى المستهلك الأخير، وفقاً للأمم المتحدة.

وتشمل الأنماط، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات، بحسب الأمم المتحدة.