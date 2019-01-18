تحذير: اصطدام خطير يقترب من الأرض.. في هذا الموعد

أعلن علماء “ناسا” عن اكتشاف كويكب “أبوفيس” عام 2004، الذي يمكنه أن يصطدم بالأرض عام 2068، أما في عام 2029، فسيقترب من الأرض بعشر مرات أكثر من بعد القمر عن الأرض.

وبحسب “سبوتنيك”، قدمت جامعة سان بطرسبورغ الروسية، تقريرا عن اصطدام الكويكب، وجاء في الأطروحة، أنه تم توثيق حساب اقتراب الكويكب في 13 نيسان 2029 على مسافة 38 ألف كم من الأرض (يبعد القمر 384 ألف كم من الأرض)، وهذا الاقتراب يؤدي إلى تغير في مسار الكويكب مما يمكن أن يؤدي إلى اصطدام خطير عام 2068.

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وحسب العلماء الروس، قبل حدوث التصادم المحتمل سيقترب الكويكب من كوكبنا في عام 2044 بـ 16 مليون كيلومتر، وفي 2051 بـ 760 ألف كيلومتر وفي عام 2060 بمقدار 5 ملايين كيلومتر.

ويبلغ قطر الكويكب “أبوفيس”، 370 مترا، وهو مكون من الحديد ويزن 20 مليون طن، ويتبع مساراً قريباً من مسار الأرض الذي يلتقي به مرتين في دورته التي يعبرها بسرعة 5 كلم/ الثانية.