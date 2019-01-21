وزير استخبارات إسرائيل: دخلنا مواجهة مفتوحة مع إيران

لفت وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ إلى ان “​اسرائيل​ دخلت في مواجهة علنية ومفتوحة مع ​إيران​ ولن تسمح لها بتثبيت وجودها في ​سوريا​”، مؤكداً أن “إسرائيل مستعدة لتأجيج هذه المواجهة عندما يتطلب الأمر ذلك”، ولم يستبعد “أن تبذل اسرائيل جهودا أكبر لمنع انتشار النفوذ الإيراني في سوريا”.

ولفت إلى أنه “تغيرت سياستنا وباتت مواجهة مفتوحة مع إيران وعندما سنحتاج لتشديد هذه المواجهة، سنقوم بذلك”، مشيراً إلى أن “هجوم ​الجيش الإسرائيلي​ على مواقع إيرانية، كان إشارة واضحة ل​قاسم سليماني​ قائد ​فيلق القدس​”، مؤكداً أن “منتجعا للتزلج في القسم الشمالي من ​هضبة الجولان​، تعرض لقصف ب​صاروخ​ تم إطلاقه من ​الأراضي السورية​ وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية الإسرائيلية وكل من يهاجمنا سيدفع الثمن غاليا”.