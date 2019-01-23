أوّل حالة انتحار بسبب “PUBG”

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، يوم الإثنين، انتحار شاب من محافظة بابل؛ بسبب تأثره بلعبة “بابجي”.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، زيد خلف العطواني في بيان، إنّ “شابًا بعمر 17 عامًا انتحر نتيجة تأثره بلعبة بابجي الشهيرة بحسب ادعاء ذويه، وهو ما يدق ناقوس الخطر لما وصل إليه أبناؤنا من تأثر بأفكار هدامه للعقول والدين، الأمر الذي دفعهم للانتحار”.



وطالب العطواني “الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات، وتحديد المسببات لمثل هذه الحالات التي قد تؤدي بالضرر على الشباب العراقي، وإيجاد الحلول المناسبة”.

وبحسب الإحصائيات العراقية، فإن لعبة “بابجي” تسببت في الآونة الأخيرة بـ 7 حالات قتل؛ بسبب تقمص أدوار اللعبة، فضلًا عن 215 مشاجرة واعتداء بين لاعبين من مختلف الأعمار.

وكان وزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل الربيعي، نفى مؤخرًا، عزم الوزارة حجب هذه اللعبة في العراق.