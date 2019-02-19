بسرعة فائقة.. كويكب يتجه نحو الأرض اليوم!

حذرت “ناسا” من كويكب بحجم “بيغ بن” يندفع حاليا نحو كوكب الأرض بسرعة 48 ألفا و959 كم/الساعة.

ومن المقرر أن تحلق الصخرة الفضائية التي أطلق عليها اسم “2013 MD8″، على مقربة من كوكبنا يوم اليوم الثلاثاء.

ولحسن الحظ، سيكون الكويكب على بعد أكثر من 3 ملايين ميل (4828032 كم) من الأرض، أثناء حدوث العبور قرابة الساعة 17:55 بتوقيت غرينيتش.

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ومع ذلك، تعد هذه المسافة قريبة بالنسبة لوكالة ناسا الفضائية.

ويعتقد أن قطر الصخرة الفضائية يصل إلى 85 مترا، أي بارتفاع ساعة “بيغ بن” الشهيرة، أو تمثال الحرية.

وقبل البدء بإثارة الذعر حول النهاية الوشيكة للعالم، فإن الأخبار الجيدة تقول إن “2013 MD8” لن يضرب الأرض على الأرجح.

وقالت ناسا: “لم يتم تحديد أي كويكب أو مذنب في مسار تصادمي مع الأرض حاليا، لذا فإن احتمال وقوع تصادم كبير، صغير جدا. وفي الواقع، لا يوجد جسم كبير من المرجح أن يضرب الأرض في أي وقت عبر مئات السنين المقبلة”.