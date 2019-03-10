كارثة جوية جديدة.. تحطم طائرة على متنها 157 شخصاً متجهة إلى نيروبي

أعلنت الخطوط الإثيبوبية تحطم طائرة تابعة لها من طراز “بوينغ 737” صباح الأحد أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي يعتقد بأنها كانت تقل 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، فيما قدم رئيس الوزراء تعازيه لعائلات الضحايا.

وأفادت الخطوط الإثيوبية في بيان “نؤكد بأن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي تعرضت لحادث اليوم”. وقال مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد على تويتر “نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.