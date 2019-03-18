كويكب يتحرك بسرعة كبيرة نحو الأرض.. ما هي المخاطر والإحتمالات؟

رصدت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تحرّك كويكب بسرعة كبيرة نحو الأرض. ووفقاً لما نقلته الوكالة، فإنّ الكويكب الذي يحمل اسم “EA2″، يتحرك بسرعة تصل إلى 5 كم في الثانية، وسيكون في تاريخ 22 آذار الجاري، في أقرب نقطة للأرض.

وأشارت “ناسا” إلى أنّ الكويكب سيطير على مسافة 305 ألف كيلومتر من الأرض، وهي مسافة أقل من المسافة بين الأرض والقمر بنحو 80 ألف كيلومتر. وأوضحت أنّ الحجم الدقيق للكويكب لايزال غير معروف، إلّا أنّ طوله قدر بـ 18 إلى 40 متراً.



وبالرغم من أنّ المسافة كبيرة، إلّا أنّه في حال حدوث تصادم مع الأرض سيؤدّي ذلك لنتائج كارثية كبيرة. وبحسب موقع “livescience”، هناك عدة احتمالات ممكنة من الكوارث الطبيعية.

وقال المعد الرئيسي للدراسة من جامعة ساوثامبتون، كليمنس رومب، أنّه وبمساعدة المحاكاة الكمبيوترية، تمكّن مع عدد من زملائه من محاكاة اصطدام 50 ألف كويكب مختلف بالأرض، حيث تراوحت أحجام الكواكب بين 15 و400 متراً.

ويأتي الإحتمال الأوّل وهو “الموجة الصادمة”، حيث ستتجاوز سرعتها سرعة الصوت، ما سيؤدّي إلى خسائر فادحة بالأرواح، والإحتمال الثاني “عواصف هوائية” شديدة القوة، والتي يمكن أن تقتلع الأعضاء البشرية بسهولة. كما جاء، ضمن الإحتمالات، الموت من “ارتفاع عال لدرجات الحرارة” والتشققات الأرضية الناتجة عن “زلازل وتسونامي”.

وعندما قام العلماء بحساب نسبة الوفيات التي يمكن أن يسببها كل احتمال على حدة، جاءت الأمواج الصادمة والعواصف الهوائية في المرتبة الأولى، حيث سوف تؤدّي إلى مقتل أكثر من 60% من كلّ أشكال الحياة على الأرض. إلّا أنّ العالم البريطاني أكّد أنّ احتمال حدوث تصادم خطير، في الوقت الحالي، بين كوكب الأرض وكويكب ضخم ضئيل جداً.

يذكر أنّ هناك جهوداً مستمرة لتصنيف الأخطار المحتملة على كوكب الأرض، ويحذّر العلماء بشكل متزايد من وجود أشياء كبيرة لا حصر لها لا تزال غير مكتشفة، وبالنظر إلى خطر حدوث تأثير لا مفر منه في وقت ما في المستقبل، يقول الخبراء إنه من الضروري التخطيط للأسوأ.