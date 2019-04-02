تحت ضغط الشعب والجيش… بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة أخبر رئيس المجلس الدستوري باستقالته.

وكان عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان.

وأصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.

وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.