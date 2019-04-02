موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

العالم

تحت ضغط الشعب والجيش… بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر

المصدر: وكالات 0

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة أخبر رئيس المجلس الدستوري باستقالته.

وكان عقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان.

وأصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.

إقرأ ايضاً

بالفيديو/ راكبة في الخطوط الجوية السعودية ؟تجبر الطائرة على…

بعد الكارثة.. الخطوط الإثيوبية تُعلن وقف استخدام طائرات…

وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

قد يعجبك ايضا
العالم

جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

العالم

كارثة جوية جديدة.. تحطم طائرة على متنها 157 شخصاً متجهة إلى نيروبي

العالم

إعلان سبب استقالة ظريف رسميًا!

العالم

بسرعة فائقة.. كويكب يتجه نحو الأرض اليوم!